Corte Suprema de Brasil Niega Arresto Domiciliario a Bolsonaro por Segunda Vez

El máximo tribunal de Brasil volvió a cerrarle la puerta a Jair Bolsonaro: la Corte Suprema negó este lunes su solicitud de arresto domiciliario, argumentando que el expresidente condenado por tramar un golpe de Estado recibe en prisión toda la atención médica que su estado de salud requiere.

La decisión estuvo a cargo del magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso, quien denegó formalmente la petición que la defensa del exmandatario había presentado por razones que calificó de "humanitarias".

Hipo y Apnea: los Argumentos que no Convencieron al Supremo

Los abogados de Bolsonaro argumentaron que el exmandatario, de 70 años, padece múltiples dolencias crónicas, entre ellas crisis de hipo y apnea grave del sueño. Con base en esas condiciones, solicitaron que cumpliera en casa la condena de 27 años de cárcel que le fue impuesta el pasado 11 de septiembre por liderar una trama golpista integrada por militares y exministros, luego de perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, el tribunal no encontró sustento suficiente para conceder el beneficio. De Moraes sostuvo que Bolsonaro recibe "atención médica continua y permanente", además de sesiones de fisioterapia, actividades físicas, asistencia religiosa y visitas regulares de su esposa, hijos, abogados y terceros.

Video: El Caso Bolsonaro: Así Inició el Proceso que Terminó en Condena de 27 Años de Cárcel.

El magistrado también respaldó su resolución en una pericia médica oficial que concluyó que el centro penitenciario en Brasilia donde está recluido el exmandatario está "plenamente adecuado" a sus necesidades, con "absoluto respeto a su salud y a la dignidad de la persona humana".

Números que el Juez Usó para Sostener su Fallo

El fallo detalló con cifras la atención que Bolsonaro ha recibido desde su ingreso al sistema penitenciario. En las últimas semanas, el expresidente fue atendido médicamente en 144 ocasiones, participó en 13 sesiones de fisioterapia y en 33 actividades físicas, además de contar con asistencia religiosa de manera continua.

Estos datos, aportados como evidencia dentro del propio proceso, llevaron tanto al magistrado como a la Fiscalía a concluir que no se cumplen los requisitos excepcionales que la ley exige para otorgar una prisión domiciliaria de carácter humanitario.

El Historial que Pesa: Intentos de Fuga y Monitoreo Roto

Más allá del estado de salud, De Moraes recordó en su resolución los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares que se le impusieron a Bolsonaro a lo largo del proceso judicial. Entre ellos, citó "actos concretos de tentativa de fuga, incluido el rompimiento del monitoreo electrónico", antecedentes que también influyeron en la negativa.

Bolsonaro comenzó a cumplir su condena a finales de noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y posteriormente fue trasladado a un complejo penitenciario en la misma capital brasileña.

Con información de EFE.

