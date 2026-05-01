Matan a Magistrado a Balazos en Bolivia: Así Fue el Ataque de Sicarios

Un magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado a balazos la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un ataque atribuido a presuntos sicarios; así fue el ataque contra Víctor Hugo Claure.

El hecho ocurrió en una zona céntrica y ha generado movilización de autoridades de seguridad. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, quien fue interceptado cuando llegaba a su domicilio cerca de la medianoche.

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Así ocurrió el ataque

Según la fiscal Yolanda Aguilar, dos agresores a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el magistrado, disparándole en al menos seis ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, elementos de seguridad desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

El Consejo de la Magistratura de Bolivia emitió un mensaje de condolencias en el que destacó la trayectoria del funcionario, subrayando su labor como magistrado y decano del Tribunal Agroambiental.

La institución señaló que su trabajo y compromiso permanecerán como parte de su legado dentro del sistema judicial.

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