Video: Mujer Golpea y Encierra a Hombre que la Agredió Sexualmente en una Tienda

Las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes captaron el momento exacto en el que una mujer golpeó y encerró a un hombre que la agredió sexualmente en Zúñiga de Valdivia, Chile.

De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron en el Sector Las Ánimas, cuando trabajaba en el establecimiento.

La joven identificada como Amelie Pascal, indicó que una vez que confirmó que no había nadie más en el lugar, aprovechó el momento para acercarse a ella.

En las imágenes se observa cuando el sujeto pregunta por helados. Una vez que la chica menciona dónde encontrarlos, va en dirección contraria con la finalidad de colocarse detrás de ella.

Mientras la empleada continúa acomodando productos, le da las instrucciones para localizar los helados que busca.

Sin embargo, el hombre hace caso omiso y coloca sus genitales en el trasero de la joven.

Amelie reaccionó de inmediato y le propinó un fuerte puñetazo directamente en el rostro.

Debido a la confusión del golpe, la mujer aprovecha para empujarlo y encerrarlo en la tienda, con la finalidad de pedir ayuda.

Sentí un primer rose y no le tomé importancia (si me perseguí por mi celular) había preguntado por hamburguesas veganas. Después me puntea cuando me agache, reaccioné y me dice ‘si ya me voy’. Lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda