Nuevo Golpe a Cristina Fernández: Ordenan Decomisar Bienes por 500 Millones de Dólares

El caso de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, dio un giro hoy, 19 de noviembre de 2025, después de que un tribunal ordenó el decomiso de bienes por unos de 500 millones de dólares; aquí los detalles sobre el nuevo episodio de la política argentina.

Datos del caso de Cristina Fernández: La medida se produce luego de que la expresidenta de Argentina fue declarada culpable de corrupciónhttps://www.nmas.com.mx/internacional/latinoamerica/tribunal-argentino-confirma-condena-por-corrupcion-a-expresidenta-cristina-fernandez/ en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015, periodo en el que gobernó su marido, Néstor Kirchner, y posteriormente ella.

La medida se produce luego de que la expresidenta de Argentina fue declarada culpable de corrupciónhttps://www.nmas.com.mx/internacional/latinoamerica/tribunal-argentino-confirma-condena-por-corrupcion-a-expresidenta-cristina-fernandez/ en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015, periodo en el que gobernó su marido, Néstor Kirchner, y posteriormente ella. Como resultado de la condena, que se impuso en junio de 2025, Fernández de Kirchner cumple seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua.

Además de la condena a cárcel, se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares.

El fallo emitido busca "restituir los bienes ilícitamente obtenidos -y sus derivados- al Estado como legítimo propietario".

Adicionalmente, tiene como objetivo "reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva".

Noticia relacionada: Sheinbaum Se Solidariza con Cristina Fernández de Kirchner: “Es un Asunto Más Político”

Ordenan millonario decomiso de bienes

Un tribunal federal de Argentina ordenó el decomiso de bienes valorados en aproximadamente 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de más un centenar de bienes, según la información obtenida por la agencia de noticias AFP.

La resolución incluye la confiscación de una propiedad de Kirchner ubicada en la provincia de Santa Cruz. A esta lista se suman 19 bienes que previamente habían sido cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.

El decomiso también afecta al empresario Lázaro Báez, pues la orden judicial dispone la ejecución de 84 bienes de quien actualmente cumple condena por la causa "Vialidad", relacionada con el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

Corresponderá a la Corte Suprema de Argentina definir el destino de los inmuebles decomisados, lo que podría implicar su uso por parte del Poder Judicial o su envío a subasta pública.

Con información de N+ y AFP.

RMT