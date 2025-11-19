Inicio Internacional Latinoamerica Nuevo Golpe a Cristina Fernández: Ordenan Decomisar Bienes por 500 Millones de Dólares

Nuevo Golpe a Cristina Fernández: Ordenan Decomisar Bienes por 500 Millones de Dólares

Con los bienes decomisados a Cristina Fernández, se busca restituir los bienes -ilícitamente obtenidos- al Estado, como legítimo propietario

Cristina Fernández, expresidenta de Argentina

Cristina Fernández, expresidenta de Argentina. Foto: Reuters | Archivo

El caso de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, dio un giro hoy, 19 de noviembre de 2025, después de que un tribunal ordenó el decomiso de bienes por unos de 500 millones de dólares; aquí los detalles sobre el nuevo episodio de la política argentina.

Ordenan millonario decomiso de bienes 

Un tribunal federal de Argentina ordenó el decomiso de bienes valorados en aproximadamente 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de más un centenar de bienes, según la información obtenida por la agencia de noticias AFP.

La resolución incluye la confiscación de una propiedad de Kirchner ubicada en la provincia de Santa Cruz. A esta lista se suman 19 bienes que previamente habían sido cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.

El decomiso también afecta al empresario Lázaro Báez, pues la orden judicial dispone la ejecución de 84 bienes de quien actualmente cumple condena por la causa "Vialidad", relacionada con el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

Corresponderá a la Corte Suprema de Argentina definir el destino de los inmuebles decomisados, lo que podría implicar su uso por parte del Poder Judicial o su envío a subasta pública.

Con información de N+ y AFP.

