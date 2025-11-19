Carreteras Cerradas Hoy en México: Autopistas con Bloqueos este Miércoles 19 de Noviembre 2025

Toma tus precauciones: Los bloqueos carreteros continúan en varios puntos del país; aquí te decimos donde hay carreteras o autopistas cerradas hoy, 19 de noviembre de 2025.

En N+, te recordamos que transportistas y agricultores realizarán megabloqueos en varios puntos de México, el próximo lunes, 24 de noviembre de 2025. En este link, te damos todos los detalles sobre la nueva protesta, por la que los manifestantes pidieron a la población no salir a las carreteras.

¿Dónde hay bloqueos carreteros hoy?

Sinaloa

En Sinaloa, manifestantes iniciaron el día dando el paso libre en algunas casetas, en autopistas de la entidad. La Guardia Nacional alertó por presencia de manifestantes en las siguientes plazas de cobro:

El Pisal , en el kilómetro 23+500 de la carretera Los Mochis-Culiacán.

, en el kilómetro 23+500 de la carretera Los Mochis-Culiacán. Las Brisas, en el kilómetro 110+100 de la autopista Culiacán-Las Brisas.

Oaxaca

En Oaxaca, manifestantes cerraron parcialmente la circulación en la caseta Suchixtlahuaca, a la altura del kilómetro 141+223 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

Información en desarrollo…

