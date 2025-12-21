Pandilleros de la MS-13 Reciben Condenas en El Salvador: Les Dan hasta Mil Años en Prisión

La justicia de El Salvador condenó a 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que alcanzan varios siglos de prisión, según informó la Fiscalía este domingo. Entre los sentenciados, uno recibió una condena de más de mil años de encierro.

El sistema judicial salvadoreño dictó estas sentencias en el marco de la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene una confrontación contra las pandillas en el país centroamericano.

La Fiscalía señaló que los 248 pandilleros fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos. El comunicado no precisó la fecha de las sentencias ni si corresponden a juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros diez fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte oficial.

El ente judicial explicó que los crímenes cometidos por estos miembros de la MS-13 ocurrieron entre 2014 y 2022. Entre los delitos se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, múltiples casos de extorsión a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas.

La Fiscalía detalló que los pandilleros operaban en diferentes sectores de la provincia de La Libertad, donde planificaban actos delictivos. El grupo extorsionaba a víctimas con negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

"Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas", señaló la Fiscalía, institución alineada con el gobierno de Bukele.

Bukele contra las pandillas desde 2022

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y aproximadamente 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La MS-13 está catalogada como organización terrorista por Estados Unidos.

La estrategia de Bukele ha reducido los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano. Sin embargo, grupos de derechos humanos critican su política al denunciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

A mediados de diciembre, familiares de salvadoreños presos que claman su inocencia solicitaron a la Corte Suprema que declare inconstitucional el régimen de excepción. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños han muerto en las cárceles desde 2022.

Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia. Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.

