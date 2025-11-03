Posponen Cumbre de las Américas 2026: "Profundas Divergencias Dificultan un Diálogo Productivo"

La Cancillería de República Dominicana informó que la Décima Cumbre de las Américas que se realizaría en diciembre de 2025, se pospone.

Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas.

En un comunicado, la cancillería dominicana indicó que dicha medida fue consensuada con sus socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave.

Asimismo, hemos consultado con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de la Cumbre, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El texto indica que en el año 2022, cuando asumen la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, "eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas", sin embargo, indicó que a esto se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe.

República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional.