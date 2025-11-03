¿Qué Significa que Perú Haya Roto Relaciones Diplomáticas con México y Qué Implicaciones Tiene?

El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México este lunes 3 de noviembre de 2025 luego de informar que la exprimera ministra peruana Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

"El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", dijo el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en una rueda de prensa transmitida en la televisión pública del país sudamericano.

Noticia relacionada: Perú Rompe Relaciones Diplomáticas con México por Asilo a Exprimera Ministra Betssy Chávez

La decisión, explicó el canciller, se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

¿Qué implica la ruptura de relaciones diplomáticas Perú-México?

De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) de la Real Academia Española, se trata de una medida de autotutela que "consiste en poner fin a las relaciones diplomáticas que un Estado mantenía con otro".

Esta se adopta como respuesta a la "comisión de un previo hecho ilícito por otro Estado, con el fin de que este último lleve a cabo el cese y la reparación del mismo".

Además, según el Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos.

De igual forma, el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor. "El Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor".

¿Ruptura implica el término de la relación consular México-Perú?

Por su parte, el canciller peruano aclaró que el asilo a Chávez no implica la suspensión de los vínculos consulares. "El hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares", aclaró.

Por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país

Con información de: N+ y EFE

Historias recomendadas:

AMP