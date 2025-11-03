Inicio Nacional Clima Frente Frío 12 Llega a México: Este Será el Día Más Helado de la Semana, según la Conagua

Frente Frío 12 Llega a México: Este Será el Día Más Helado de la Semana, según la Conagua

El frente frío número 12 traerá una baja en las temperaturas en todo el país; te contamos cuál será la ciudad que pasará más frío en esta semana

Frente frío número 12 trae bajas temperaturas a México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El frente frío número 12 ha aterrizado en México, donde provocará bajas temperaturas y provocará nortes. Te decimos qué ciudades deberán sacar los suéteres esta semana con el frío.

Frente frío provoca norte en estos estados

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada del frente frío número 12. Esta masa de aire provocará una baja en las temperaturas en el norte, oriente y centro de la República.

Entre otros efectos, el frente frío número 12 provocará norte tanto en el istmo como en el golfo de Tehuantepec, en Chiapas y Oaxaca, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, habrá norte en el sur de Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estas entidades el viento alcanzará hasta los 60 kilómetros por hora.

Además, bajarán los termómetros en buena parte del país

El frente frío también traerá temperaturas bajas en gran parte del país. Para gran parte de la República, el día más frío de la semana será el miércoles 5 de noviembre.

En los siguientes estados se registrarán temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados durante la madrugada del miércoles:

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Oaxaca

Además, con el frente frío número 12, habrá temperaturas inferiores a los cero grados durante la madrugada del miércoles en los siguientes estados:

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Hidalgo 
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Baja California, en sus zonas serranas

Por su parte, la Ciudad de México tendrá temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados durante la madrugada del martes 4 de noviembre. No obstante, a diferencia de otras entidades, se espera que las temperaturas se recuperen el miércoles 5 de noviembre.

