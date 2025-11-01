Pronóstico del Tiempo SÁBADO 1 de Noviembre de 2025: Nuevo Frente Frío Ingresará al País

Para este sábado 1 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que un nuevo frente frío ingresará por el norte y noreste del país.

En asociación con una vaguada en altura y con corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca).

Asimismo, se prevé un nuevo descenso de las temperaturas, vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se esperan lluvias aisladas en el occidente y centro del país y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades meteorológicas informaron que en el resto del país, se mantendrá baja probabilidad de lluvias.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca), Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

De 30 a 35 °C: Baja California, Durango (oeste), Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas de la región.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (sur) y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

