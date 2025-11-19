Inicio Internacional Latinoamerica Reportan Explosión en Complejo Petroquímico en Venezuela; Se Desconoce Si Hay Víctimas

|

De acuerdo con los primero reportes, se trataría de un complejo petroquímico en Anzoátegui, Venezuela

Reportan Explosión en Complejo Petroquímico en Venezuela; Se Desconoce Si Hay Víctimas. Foto: Captura de pantalla

Una fuerte explosión se registra en el petroquímico de Anzoátegui, Venezuela, hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o víctimas mortales. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar para controlar el fuego.

La explosión provocó una gran columna de humo. 

En el estado de Anzoátegui, donde opera el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.

  • El Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui está ubicado en Barcelona y Puerto Píritu, estado Anzoátegui al oriente de Venezuela.
  • Tiene una superficie de 740 hectáreas en la que se encuentran instaladas las plantas de empresas mixtas de petroquímicos.
  • Se inauguró el 14 de agosto de 1990


 

