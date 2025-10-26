Elecciones en Argentina: Partido de Milei Logra Contundente Victoria en Legislativas

El partido del mandatario argentino Javier Milei obtuvo este domingo 26 de octubre 2025 un claro triunfo sobre el peronismo opositor en las elecciones del legislativo en Argentina. El resultado, pese a las polémicas recientes, le permitirá mejorar su presencia en un Congreso dominado por la oposición, para avanzar con su plan económico ultraliberal.

Con más del 90% de los votos escrutados, La Libertad Avanza logró en todo el país el 40.8% de los votos para la Cámara de Diputados, frente al 24,5% de la alianza peronista de centroizquierda Fuerza Patria.

Video: Argentinos Comenzaron a Votar en Elecciones Intermedias Clave para Futuro de Milei

El mandatario necesitaba un buen desempeño de su partido La Libertad Avanza para evitar que la crisis financiera que atraviesa el país, marcada por la fuerte presión devaluatoria que sufre el peso local, se agudizara con una victoria de la oposición peronista de centroizquierda.

El oficialismo incluso se imponía sorpresivamente en el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, con el 41.5% de los votos frente al 40.8%. La Libertad Avanza también ganaba en la ciudad de Buenos Aires y en las importantes provincias de Córdoba y Santa Fe.

Resultados en elecciones de Argentina inyectan oxígeno al gobierno de Milei

Aunque la popularidad de Milei ha caído en los últimos meses por las turbulencias económicas y los escándalos de corrupción, los buenos resultados de La Libertad Avanza le permitirá superar -junto con aliados- un tercio de los diputados en el Congreso.

La elección era seguida de cerca por la Casa Blanca, que sugirió que podría retacear su apoyo a Argentina -con la que acaba de firmar un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares- si Milei resultaba derrotado.

"Lo que va a quedar después de la elección es un mapa de cómo se va a reconstruir la coalición de Gobierno", señaló el analista político Julio Burdman, de la consultora Observatorio Electoral.

"Milei va a incorporar más activamente a los macristas (miembros del partido de centroderecha PRO) y también va a tener diálogo con muchos gobernadores", añadió.

Pese a ordenar las principales variables de la macroeconomía y bajar la inflación a un 30% anual -desde el 200% anterior a su asunción en 2023-, la caída de la actividad económica ha golpeado a muchos argentinos, que sufren una merma en sus salarios tras el estricto ajuste del gasto público.

Sin embargo, Milei ha prometido que tras superar el "riesgo" de una victoria de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones, los temores de los mercados se disiparán.

Los expertos consideraban que obtener menos de un 35% de los votos no habría sido una buena elección para el gobierno de Milei, porque le habría dificultado alcanzar un tercio de los representantes en la Cámara de Diputados, incluso contabilizando a sus socios políticos de centroderecha. El Senado seguirá bajo dominio de la oposición.

"Esta elección me parece muy relevante para seguir apoyando el rumbo del Gobierno. Creo que el rumbo es el correcto y a veces hay que hacer sacrificios en el medio para llegar a un mejor lugar", dijo la médica anestesióloga María Reymundez, de 38 años, en los suburbios de Buenos Aires.

Mercados, atentos a elecciones en Argentina

Al controlar un tercio de la Cámara Baja, Milei podrá impedir mediante su veto, la sanción de leyes que afecten un equilibrio fiscal que considera fundamental para su programa, al que la oposición acusa de centrarse en el sector financiero y prescindir de la producción industrial.

Los mercados financieros seguían con especial atención los comicios legislativos, ya que su resultado impactaría a partir del lunes sobre el valor de la moneda doméstica, que podría depreciarse en línea con una derrota de Milei. Además, se aguardan nuevos cambios en el Gabinete de Gobierno.

"Es un país que fue para atrás con Milei y si se quedan mucho tiempo más y siguen haciendo lo que están haciendo, no hay vuelta atrás: las industrias están destruidas, hay científicos que se fueron del país", afirmó Rosa, una docente universitaria de 78 años que prefirió no revelar su apellido y votó al peronismo.

En las elecciones se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados -127 escaños- y un tercio del Senado -24 bancas-, que asumirán el 10 de diciembre. El peronismo es actualmente la primera minoría en ambas cámaras mientras que La Libertad Avanza solo cuenta con 37 diputados y seis senadores.

Según las autoridades nacionales, la participación electoral fue baja, ya que votó solo el 68% de los argentinos habilitados para hacerlo.

Con información de Reuters

Historias recomendadas:

Incautan en EUA 400 Armas que Viajaban a México; Embajador Ronald Johnson Destaca Colaboración

FGR Recupera Inmueble de 4 Millones, Vinculado a Delincuencia Organizada en Culiacán

DMZ