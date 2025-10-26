FGR Recupera Inmueble de 4 Millones, Vinculado a Delincuencia Organizada en Culiacán

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio (FEMED), recuperó un inmueble en Culiacán, Sinaloa, con un valor de 4 millones 361 mil pesos.

La recuperación se logró mediante un procedimiento de extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas sin necesidad de que haya ya una condena penal para el propietario.

Vínculos oscuros

La propiedad estaba vinculada a una investigación por delincuencia organizada y secuestro, que llevaron a cabo autoridades de México y Estados Unidos, tras reportarse varios de estos delitos en la región.

El inmueble, que presuntamente pertenecía a una organización criminal, será entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), con el objetivo de que los recursos sean utilizados en beneficio de la sociedad.

