Mujer Motociclista Muere Luego de ser Impactada por Tráiler en Autopista Orizaba-Puebla

Durante el pasado sábado 26 de octubre, se registró un aparatoso accidente donde una mujer perdió la vida, sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de la curva conocida como El Pocito, en el municipio de Río Blanco.

De acuerdo al reporte, el accidente se registró cuando el conductor de un tráiler color blanco con doble remolque, cargado con granos, perdió el control al intentar frenar de emergencia al aproximarse a la motocicleta en la que viajaba la joven fallecida, junto a otro hombre.

La pesada unidad volcó e impactó directamente contra los ocupantes de la motocicleta. Como resultado, una joven perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante y el operador del tráiler resultaron lesionados y ambos fueron auxiliados por personal de Caminos y Puentes Federales, y trasladados a un hospital cercano.

En este accidente, perdió la vida María Fernanda Sánchez de 22 años, estudiante y vecina de la colonia Modelo de Río Blanco, y originaria de la comunidad Puerta del Sol, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo.

Estos hechos provocaron el cierre total de la circulación por varias horas, hasta que se realizaron las maniobras para el retiro de los vehículos y las autoridades deslindaron responsabilidades.

Mueren Padre e Hijo en Accidente en Carretera Soledad de Doblado

Autoridades y cuerpos de emergencia se movilizaron debido a que se registró un aparatoso choque entre dos camionetas en la carretera Soledad de Doblado-Manlio Fabio Altamirano. Este accidente dejó como saldo dos personas fallecidas.

El accidente que se registró a la altura de la comunidad de Cabo Verde, por lo cual la circulación se vio interrumpida por alrededor de 3 horas en dicho tramo. Se dio a conocer que las víctimas mortales eran padre e hijo, originarios del municipio de Soledad de Doblado.

