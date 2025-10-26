Aseguran Inmuebles y Más de Cien Litros de Combustible en Minatitlán, Veracruz

A través de un comunicado, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Veracruz, aseguraron 5 inmuebles ubicados en el municipio Minatitlán, los cuales eran empleados para realizar actividades ilícitas.

Integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Fiscalía General de la República, aseguraron en dichos domicilios, litros de combustibles y vehículos, en la zona sur del estado de Veracruz. Entre lo asegurado, se encuentra lo siguiente.

134,000 litros de petróleo crudo

67,000 litros de turbosina

63,000 litros de diésel

12 tractocamiones

13 semirremolques

5 inmuebles

7 tanques estacionarios

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Cateo deja 6 personas detenidas en Córdoba

La Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la Unidad Habitacional San Román, ubicada en Córdoba.

En dicho operativo se detuvo en flagrancia a Irving Yair “N”, Alan Said “N”, Adrián Alejandro “N”, Aram Daniel “N”, Ángel David “N” y Verónica Daniela “N”. Asimismo, se aseguraron motocicletas, un lector de tarjetas y celulares.

También, había empaques individuales para cigarro electrónico, una sustancia granulada de color blanco con características similares a las del cristal, cajas selladas de teléfonos móviles, auriculares y cargadores, sobres de micas para celular, hierba seca con características similares a las de la marihuana, una pipa y cigarros.

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

