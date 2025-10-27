Triunfo de Milei se Nota en Economía de Argentina: Se Dispara la Bolsa de Buenos Aires

Este 27 de octubre de 2025, la Bolsa de Buenos Aires se disparó al alza en la apertura de hoy, luego del amplio triunfo del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de mitad de periodo.

De acuerdo con la información, este lunes la Bolsa argentina superó el 20% respecto al viernes, en la primera rueda.

Clima generalizado de euforia

En un clima generalizado de euforia, en el panel de las acciones principales, papeles como los del Banco Supervielle y los de la empresa gasífera Metrogas subieron hasta un 31%.

Pero el clima de optimismo también se reflejó en el mercado de cambios: el peso se apreció fuertemente, disipando semanas de corrida cambiaria contra la moneda argentina.

¿Milei ahora podrá avanzar en reformas?

Cabe señalar que el contundente triunfo electoral del oficialismo en las legislativas allana el camino para que Javier Milei avance con las reformas laboral, previsional y tributaria.

Y es que el mandatario argentino prometió dichas reformas para la segunda mitad de su mandato, que termina en 2027.

En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) registraron fuertes avances a media jornada, liderados por los bancos Supervielle (+40%) y BBVA Argentina (+38%).

Estados Unidos se comprometió a facilitar a Milei una ayuda de hasta 40 mil millones de dólares que había condicionado a una victoria electoral de su aliado.

