“Un Gran Líder”, Así Recibió Trump a Milei en la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió hoy, 14 de octubre de 2025, a Javier Milei, mandatario de Argentina, un día después de que el republicano firmó el acuerdo de paz para Gaza, en Egipto.

Al llegar Milei a la Casa Blanca, en Washington D.C., Trump lo recibió con elogios y le dijo que es un “gran líder”.

Se trata de la primera visita oficial de un presidente latinoamericano a la Casa Blanca.

Información en desarrollo…