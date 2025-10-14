“Un Gran Líder”, Así Recibió Trump a Milei en la Casa Blanca
Milei es el primer presidente latinoamericano que visita oficialmente a Trump, en la Casa Blanca
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió hoy, 14 de octubre de 2025, a Javier Milei, mandatario de Argentina, un día después de que el republicano firmó el acuerdo de paz para Gaza, en Egipto.
Al llegar Milei a la Casa Blanca, en Washington D.C., Trump lo recibió con elogios y le dijo que es un “gran líder”.
Se trata de la primera visita oficial de un presidente latinoamericano a la Casa Blanca.
.@POTUS welcomes Argentinian President @JMilei to the White House 🇺🇸🇦🇷 pic.twitter.com/6O1RQdlqWj— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025
Información en desarrollo…