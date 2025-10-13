Inicio Internacional Medio oriente Fin de la Guerra en Gaza: Trump Ya Está en Egipto para Cumbre por la Paz

Fin de la Guerra en Gaza: Trump Ya Está en Egipto para Cumbre por la Paz

Trump fue recibido por Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto, en el aeropuerto de Sharm el Sheij

Trump y Al Sisi, en reunión bilateral en Egipto

Trump y Al Sisi, en reunión bilateral en Egipto. Foto: Reuters

Luego de su visita a Israel, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegó a Egipto hoy, 13 de octubre de 2025, para encabezar la firma del acuerdo que pondrá fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

  • Sigue en vivo las últimas noticias sobre el fin de la guerra en Gaza en el LIVEBLOG de N+

Trump fue recibido por Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto, en el aeropuerto de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.

Momento en que Trump llega a Egipto. Foto: Reuters

Video: ¿Qué Está Pasando en Israel? Así Fue el Emotivo Recibimiento de Rehenes Liberados

Trump se reúne con Al Sisi

Posteriormente a su llegada a Egipto, Trump y Al Sisi entablaron una reunión bilateral, previo a la firma del acuerdo que pondrá fin a la guerra entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza.

A la Cumbre para la Paz asistieron unos 30 líderes internacionales, entre ellos:

  • Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español
  • Keir Starmer, primer ministro británico
  • Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar
  • Mohamed Shia al Sudani, primer ministro de Irak
  • Shehbaz Sharif, jefe de Gobierno de Pakistán
  • Hamad bin Isa Al Jalifa, rey de Baréin
  • Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
  • Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
  • Así como altos funcionarios de Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, entre otros  

Información en desarrollo...

