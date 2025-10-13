Fin de la Guerra en Gaza: Trump Ya Está en Egipto para Cumbre por la Paz

Luego de su visita a Israel, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegó a Egipto hoy, 13 de octubre de 2025, para encabezar la firma del acuerdo que pondrá fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Trump fue recibido por Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto, en el aeropuerto de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.

Momento en que Trump llega a Egipto. Foto: Reuters

Trump se reúne con Al Sisi

Posteriormente a su llegada a Egipto, Trump y Al Sisi entablaron una reunión bilateral, previo a la firma del acuerdo que pondrá fin a la guerra entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza.

A la Cumbre para la Paz asistieron unos 30 líderes internacionales, entre ellos:

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español

Keir Starmer, primer ministro británico

Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar

Mohamed Shia al Sudani, primer ministro de Irak

Shehbaz Sharif, jefe de Gobierno de Pakistán

Hamad bin Isa Al Jalifa, rey de Baréin

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

Así como altos funcionarios de Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, entre otros

