Fin de la Guerra en Gaza: Trump Ya Está en Egipto para Cumbre por la Paz
Luego de su visita a Israel, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegó a Egipto hoy, 13 de octubre de 2025, para encabezar la firma del acuerdo que pondrá fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.
Trump fue recibido por Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto, en el aeropuerto de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.
Trump se reúne con Al Sisi
Posteriormente a su llegada a Egipto, Trump y Al Sisi entablaron una reunión bilateral, previo a la firma del acuerdo que pondrá fin a la guerra entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza.
A la Cumbre para la Paz asistieron unos 30 líderes internacionales, entre ellos:
- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español
- Keir Starmer, primer ministro británico
- Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar
- Mohamed Shia al Sudani, primer ministro de Irak
- Shehbaz Sharif, jefe de Gobierno de Pakistán
- Hamad bin Isa Al Jalifa, rey de Baréin
- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
- Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
- Así como altos funcionarios de Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, entre otros
Información en desarrollo...
