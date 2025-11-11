Un avión militar de transporte turco se estrelló hoy, 11 de noviembre de 2025, en la vecina Georgia tras haber despegado de Azerbaiyán, otro país vecino.

El Ministerio turco indicó en un comunicado que la aeronave había despegado de Azerbaiyán con destino a Turquía, pero se estrelló en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán por razones desconocidas.

Se han iniciado las operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas.

¿Qué se sabe del accidente?

Las televisiones turcas transmitieron imágenes del accidente, aunque por ahora no hay información sobre posibles víctimas ni sobre el número de tripulantes o su estado, y tampoco sobre la carga.

Por su parte, el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, lamentó los hechos.

Si Dios quiere, superaremos esta tragedia con las mínimas pérdidas posibles. Que Dios tenga misericordia de nuestros mártires.

Los medios de comunicación turcos señalaron que la aeronave siniestrada era un Lockheed C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Este tipo de aeronave, de servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga en función de su versión.

