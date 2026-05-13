Ataques de Israel en Líbano Dejan 22 Personas Muertas, Entre Ellas 8 Niños

El Ministerio de Salud de Líbano informó que 22 personas murieron el miércoles 13 de mayo debido a los intensos ataques de Israel en el país. Entre las víctimas habría ocho niños.

Los ataques ocurrieron previo a las nuevas negociaciones en Washington.

en Washington. Hezbolá se ha opuesto al diálogo entre el gobierno de Netanyahu y Beirut.

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Ataques dejan 22 muertos previo a negociaciones de Israel y Líbano

Los bombardeos perpetrados por las fuerzas de Israel impactaron cerca de 40 puntos en el sur y el este del Líbano, según informó la agencia estatal de noticias ANI. Los ataques han ocurrido en vísperas de nuevas negociaciones entre Líbano e Israel en Estados Unidos, auspiciadas por el gobierno de Donald Trump.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos contra Irán, el grupo Hezbolá, que opera desde Líbano, se adjudicó ataques perpetrados contra Israel, así como aquellos hechos contra una base aérea de Reino Unido en Chipre. El grupo terrorista Hezbolá se ha opuesto a los diálogos que se desarrollarán en Washington.

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400 personas han muerto en Líbano por ataques de Israel pese a tregua

Según señaló el Ministerio de Salud, 10 personas, entre ellas seis niños, perdieron la vida durante ataques ocurridos en tres localidades del sur del Líbano. Previamente, el gobierno informó que tres ataques en una autopista costera ubicada a 30 kilómetros de Beirut habían provocado la muerte de “ocho mártires, incluidos dos niños”.

Dos ataques alcanzaron vehículos en la transitada autopista que conecta la capital con el sur del país, mientras que un tercer ataque impactó en las cercanías. La agencia AFP informó que un fotógrafo suyo alcanzó a ver un vehículo calcinado, así como a equipos de rescate cargando un cuerpo, cerca de Jiyeh.

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El gobierno también informó sobre cuatro personas muertas en ataques contra cuatro vehículos en Tiro, al sur del país, así como en Sidón, 40 kilómetros al sur de Beirut.

Pese a la tregua entre Líbano e Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha mantenido los ataques en territorio libanés, alegando que sus objetivos son miembros del grupo terrorista Hezbolá. Desde que entró en vigor la tregua, el pasado 17 de abril, han muerto más de 400 personas, según recuento elaborado por AFP.

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Con información de AFP