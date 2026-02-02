Cruce de Rafah Reabre Después de Casi Dos Años e Ingresan Palestinos a Gaza.

El cruce fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto se reabrió este lunes 2 de febrero para un tráfico limitado, un paso clave en el alto el fuego entre Israel y Hamás, pero un hecho en gran medida simbólico sobre el terreno, ya que pocas personas podrán cruzar en cualquiera de las dos direcciones y no se permitirá la entrada de mercancías al territorio devastado por la guerra.

En el primer par de horas de apertura no se vio a nadie salir de Gaza. Un funcionario egipcio indicó que 50 palestinos cruzarían en cada dirección en el primer día de actividad del cruce.

En tanto, un responsable de seguridad israelí, dijo que por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos al enclave y no consta que haya salido nadie.

Según transmitió la televisión egipcia Al Qahera News en directo, los palestinos llegaron a la zona internacional del paso sobre las 7.30 horas local. En las imágenes se veía fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad.

Fuentes de seguridad egipcias informaron a EFE esta semana de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave, frente a 50 que accederán al territorio palestino.

Según dicha fuente, la apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de las Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), que tienen la función de supervisar las operaciones fronterizas de Rafah y fomentar la confianza entre Israel y el gobierno palestino.

Miles de niños y adultos necesitan ayuda médica

Según funcionarios de salud de Gaza, alrededor de 20 mil niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de la devastada Gaza a través del cruce. Miles de otros palestinos fuera del territorio esperan entrar y regresar a casa.

Los medios estatales egipcios y un funcionario israelí también confirmaron la reapertura. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar el asunto.

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que entraban o salían de Gaza. Los demás y escasos cruces fronterizos son todos compartidos con Israel.

Según los términos del alto el fuego, que entró en vigor en octubre, el ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

La violencia aún continuaba en todo el territorio costero, y funcionarios de hospitales de Gaza dijeron que un barco de la Marina israelí había disparado contra un campamento de tiendas, matando a un niño palestino de 3 años.

