Israel Afirma que Acuerdo de Cese al Fuego Aplicará Tras Aprobación de Gabinete; Piden Prudencia

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete, que se reúne a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. Mientras tanto, la Defensa Civil gazatí pidió a los residentes en la franja que tengan precaución y no ingresen hasta que haya un anuncio oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un acuerdo para un cese al fuego en Gaza que incluye un intercambio de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos y una fuente cercana a la negociación indicó que el canje se llevará a cabo en un plazo de 72 horas a partir de la implementación del acuerdo.

"Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas solo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde (tiempo local)", afirmó el despacho de Netanyahu en un comunicado.

¿Cuál es el orden del día?

El Gobierno informó previamente en su página web que el gabinete se reunirá a las 9:00 horas de CDMX, para abordar el plan para la liberación de los rehenes israelíes.

"Orden del día: plan para la liberación de todos los rehenes israelíes", afirma un comunicado del Ejecutivo, una frágil coalición liderada por el Likud de Netanyahu, pero que depende de otras formaciones de ultraderecha.

Netanyahu anunció durante la noche que su gabinete se reunirá este jueves para "ratificar el acuerdo". Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un aliado clave del partido Sionismo Religioso, ya adelantó que no respaldará el acuerdo.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó mil 219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

Ese día, los comandos islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que deja al menos 67 mil 183 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

"No regresen en este momento"

Horas antes de la esperada firma para la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, la Defensa Civil en el enclave advirtió este jueves a la población que no intente regresar a sus casas en la ciudad de Gaza, o a la inversa abandonar la capital, a fin de evitar cruzarse con tropas israelíes.

"La Dirección General de Defensa Civil insta a los ciudadanos del sur de la Franja de Gaza que deseen regresar a la ciudad de Gaza a que no se desplacen ni regresen en este momento, a menos que las autoridades competentes emitan un comunicado oficial que confirme el permiso de retorno", indicó en un comunicado el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Además, la institución pidió a los habitantes de la ciudad -donde la ONU estimó ayer que quedaban unas 250 mil personas- que no viajen a áreas donde las fuerzas israelíes todavía operan "por su seguridad y para prevenir cualquier peligro directo".

El comunicado agregó que "las fuerzas de ocupación siguen presentes en varias zonas peligrosas y los movimientos aleatorios podrían poner en grave riesgo la vida de los ciudadanos".

A su vez, el Gobierno gazatí de Hamás advirtió también a la población que no regrese a sus hogares hasta que las autoridades den las instrucciones de ello, y pidió no participar en reuniones y aglomeraciones.

La comunicación se da mientras algunos medios reportan que tropas israelíes realizan disparos evasivos contra la gente cerca de la ciudad de Netzarim, pues los civiles intentan avanzar hacia el norte por la carretera costera.

Con información de AFP y EFE

