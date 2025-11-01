Israel Afirma Que Restos Mortales Entregados el Viernes No Pertenecen a Ningún Rehén

Israel señaló que los tres cuerpos entregados por Hamás este viernes no corresponden a rehenes cautivos en territorio palestino, afirmó el Ejército israelí.

El Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, concluyó tras realizar los procedimientos que los restos no eran los de ninguno de los 11 rehenes fallecidos que aún deben ser entregados por Hamás.

Esto bajo el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y Hamás, con la medicación de Estados Unidos, después de más de dos años de conflicto.

Aviso con antelación

Israel había sido notificado con antelación por Hamás de que no estaba seguro de la identidad de los restos que entregó, por mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Apenas el pasado jueves, se entregaron los restos de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro.

Tras el alto al fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2 mil detenidos y presos palestinos.

También ha entregado los cuerpos de 17 de los 28 rehenes secuestrados por las milicias palestinas -15 israelíes, un tailandés y un nepalí-, por lo que se mantienen 11 en el enclave palestino.

Por su parte, Israel devolvió 225 cadáveres gazatíes, de los cuales solo 75 han podido ser identificados, mientras que otros han sido enterrados en fosas comunes.

Con información de EFE y AFP

