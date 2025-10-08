Netanyahu Convocará a Gobierno de Israel para Aprobar Acuerdo de Paz con Hamas y Traer a Rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que convocará mañana a su gobierno para aprobar el acuerdo de paz con Hamas y traer de vuelta a casa a los rehenes.

"Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa", escribió el primer ministro israelí a través de la red social X. "Un gran día para Israel", agregó.

Netanyahu agradeció a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y a todas las fuerzas de seguridad de ese país por su "coraje y sacrificio".

También aprovechó para agradecer "desde el fondo de su corazón" al presidente estadounidense Donald Trump y a su equipo por "su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes".

Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos

יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.



אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.



אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו.



בעזרת… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

La tarde de este miércoles el presidente Trump anunció que Hamás e Israel acordaron firmar la primera fase para un acuerdo de paz, que contempla la pronta liberación de todos los rehenes y el retiro de las tropas israelíes hasta una línea acordada, como paso inicial para una solución duradera.

El pacto llega tras dos años de conflicto que han dejado más de 67 mil muertos en la Franja de Gaza.

