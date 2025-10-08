Vaguada y Dos Potenciales Ciclones Provocarán Hoy Lluvias Extraordinarias en 4 Estados: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su más reciente reporte meteorológico de este miércoles 8 de octubre que dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con una vaguada en altura ocasionarán lluvias puntuales "extraordinarias" en cuatro estados.

De acuerdo con el organismo descentralizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias superiores a 250 litros por metro cuadrado (milímetros) y vientos intensos en:

San Luis Potosí (zona este)

Hidalgo (zona noreste)

Puebla (zonas norte y este)

Veracruz (zonas norte y centro)

Mientras que en los estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, las zonas de baja presión en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a intensas.

Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y, adicionalmente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluido el valle de México.

Priscilla se Degrada a Tormenta Tropical en el Océano Pacífico

Alertan por descargas eléctricas y caída de granizo

"Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas", alertó el SMN.

Esto, aunado a las rachas fuertes de viento, que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Dónde están las zonas de baja presión?

Las dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se ubican al sur de Oaxaca, en el océano Pacífico, y frente a las costas de Veracruz, en el Golfo de México, respectivamente.

Tormenta tropical Priscilla continúa causando estragos

Este miércoles la tormenta tropical Priscilla se desplazará lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur; su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y vientos intensos en dicha entidad.

Así como intervalos de chubascos y vientos fuertes en Sinaloa y Nayarit. Así mismo, se prevé oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

Mientras que un canal de baja presión sobre la sierra Madre Occidental, aunado al ingreso de humedad del Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de la República Mexicana.

