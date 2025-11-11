Piden 2 Mil Años de Cárcel para Alcalde: ¿De Qué Acusan a Político que Está Preso desde Marzo?

Un fiscal pidió hoy, 11 de noviembre de 2025, una pena de más de 2,000 años de cárcel para un alcalde. Te decimos de qué acusan al político que está preso desde el pasado mes de marzo.

Se trata del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que es el principal rival político del presidente Tayyip Erdogan, quien negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que tienen una motivación política.

Cabe destacar que el alcalde está en prisión desde marzo a la espera de juicio, además, en julio pasado fue condenado a otra pena de cárcel por insultar y amenazar al fiscal jefe de la ciudad, sentencia que está recurriendo.

¿De qué acusan al político?

El fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, anunció este martes en rueda de prensa el escrito de acusación, en el que nombra a 402 sospechosos, entre ellos el alcalde Imamoglu, y les acusa de:

Formar una organización criminal de soborno, fraude y manipulación de licitaciones.

Gurlek afirmó que la red causó 160,000 millones de liras (lo equivalente a 3,800 millones de dólares) en pérdidas al Estado turco durante un periodo de 10 años.

El escrito de acusación, de más de 4,000 páginas, incluye un organigrama que presenta a Imamoglu como fundador y jefe del grupo delictivo.

Asimismo, cita conclusiones de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), análisis de expertos y pruebas digitales y de video, y alega que varios empresarios fueron coaccionados para pagar sobornos a través de un fondo secreto que operaba en el municipio.

Con información de N+ y Reuters

