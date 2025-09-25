Presidente de Palestina Envía Mensaje para Buscar Apoyo de Comunidad Internacional

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, envió un mensaje hoy, 25 de septiembre de 2025, para buscar apoyo de la comunidad internacional, durante su participación en la Asamblea General de la ONU.

Mahmud Abás afirmó que lo que hace Israel en la Franja de Gaza "no puede caracterizarse como una mera agresión, sino de un crimen de guerra, de lesa humanidad".

Noticia relacionada: ¿Cuántos y Qué Países Reconocen a Palestina como Estado? Así Llegan a Asamblea de la ONU

Palestinos no van a irse de su tierra, asegura Abás

Abás, que intervino por videoconferencia al vetar Estados Unidos su visado para poder viajar a Nueva York, indicó que la población palestina hace frente en Gaza a "una guerra de genocidio, destrucción y desplazamiento".

También aseguró que los palestinos no van a irse de su tierra y que "ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina" para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar

