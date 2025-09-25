Presidente de Palestina Envía Mensaje para Buscar Apoyo de Comunidad Internacional
Mahmud Abás envió un mensaje durante la Asamblea General de la ONU, para buscar apoyo de la comunidad internacional
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró hoy en la asamblea general de la ONU, que los actos de violencia de Hamás no representan al pueblo palestino
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, envió un mensaje hoy, 25 de septiembre de 2025, para buscar apoyo de la comunidad internacional, durante su participación en la Asamblea General de la ONU.
Mahmud Abás afirmó que lo que hace Israel en la Franja de Gaza "no puede caracterizarse como una mera agresión, sino de un crimen de guerra, de lesa humanidad".
Palestinos no van a irse de su tierra, asegura Abás
Abás, que intervino por videoconferencia al vetar Estados Unidos su visado para poder viajar a Nueva York, indicó que la población palestina hace frente en Gaza a "una guerra de genocidio, destrucción y desplazamiento".
También aseguró que los palestinos no van a irse de su tierra y que "ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina" para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.
Con información de N+ y EFE
