Israel y Hamás Llegan a Acuerdo de Paz en Negociación Tutelada por Gobierno de Trump

Donald Trump anunció que Hamás e Israel acordaron firmar la primera fase para un acuerdo de paz, que contempla la pronta liberación de todos los rehenes y el retiro de las tropas israelíes hasta una línea acordada, como paso inicial para una solución duradera. El pacto llega tras dos años de conflicto que han dejado más de 67 mil muertos en la Franja de Gaza.

El presidente de Estados Unidos publicó en Truth Social un mensaje donde dijo estar orgulloso de la firma de este acuerdo en una primera etapa, de cara a una paz total en Medio Oriente:

Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!

Donald Trump también aseguró que este era un gran día para todos los implicados:

Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!

Trump y Marco Rubio se “secretearon” durante reunión sobre posible acuerdo de paz

Durante una reunión, Donald Trump recibió una nota por parte de Marco Rubio donde decía “estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente”. El momento fue grabado por cámaras de televisión durante una conferencia. Tras recibir el recado, Donald Trump lo expuso frente a los presentes.

