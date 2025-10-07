Hamás Revela sus Condiciones para Poner Fin a la Guerra en Gaza

La delegación de Hamás, participante en las negociaciones que se desarrollan en Egipto, estableció dos condiciones fundamentales para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Los representantes del grupo palestino señalaron que consideran indispensable un cese al fuego de carácter permanente. Además, plantearon como requisito la retirada total de las fuerzas militares israelíes del territorio gazatí.

Video: Israel y Hamás Negocian la Paz, a 2 Años del Ataque Que Dejó Mil 200 Muertos.

Las conversaciones continúan desarrollándose en territorio egipcio, donde El Cairo ejerce como mediador en el proceso de negociación entre las partes involucradas en el conflicto.

Las negociaciones que comenzaron el lunes en Egipto se centran en la implementación de un plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. El plan incluye el cese inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en Gaza.

A largo plazo, la propuesta contempla la posibilidad de negociaciones para la creación de un Estado palestino, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado este punto.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Mark Carney, Trump señaló que Estados Unidos ejercerá su influencia para garantizar el cumplimiento del acuerdo por ambas partes. El mandatario estadounidense respondió así a cuestionamientos sobre las garantías ofrecidas a países árabes respecto a que Israel no reanudará operaciones militares en Gaza tras la liberación de los rehenes.

Las negociaciones coinciden con la conmemoración del primer aniversario de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, en los que murieron 1.200 personas.

Tras esos ataques, Israel inició operaciones militares en Gaza que han resultado en más de 67.000 víctimas fatales, según los datos disponibles. La ofensiva israelí ha sido calificada como genocidio por un número creciente de actores de la comunidad internacional.

Con información de EFE.

CT