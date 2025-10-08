Otra Flotilla Rumbo a Gaza Es Interceptada por el Ejército de Israel y Activistas son Detenidos

Este miércoles en el mar Mediterráneo una flotilla de 9 barcos que buscaba romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza fue interceptada por el Ejército de Israel y decenas de activistas que iban a bordo fueron detenidos, de acuerdo con los organizadores de la Flotilla y el Ministerio de Exteriores israelí.

Según el Ministerio, los 145 activistas que participaban en la coalición de la Flotilla de la Libertad y Thousand Madleens to Gaza tenían buen estado de salud y estaban siendo trasladados a la costa israelí para ser procesados. Se espera sean deportados.

Los organizadores del grupo de 9 embarcaciones condenaron las detenciones como "arbitrarias e ilegales".

Activistas

Entre los activistas a bordo había médicos, políticos y legisladores de Turquía y Dinamarca. Según la lista de pasajeros publicado en la página de internet de esta flotilla en su embarcación más grande, el Conscience, viajaban dos ciudadanos israelíes.

Esta Flotilla llevaba comida y ayuda médica para hospitales de Gaza.

Una legisladora francesa en el parlamento de la Unión Europea, Mélissa Camara, también formaba parte de la comitiva.

El Ministerio de Exteriores israelí indicó en su cuenta de X:

Otro intento inútil de romper el bloqueo marítimo legal y entrar en una zona de combate terminó en nada

Según los organizadores, las embarcaciones fueron interceptadas a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza.

Las cámaras a bordo de un gran barco de pasajeros y 8 veleros más pequeños transmitieron las operaciones en vivo.

Mostró cómo eran abordados por otros barcos que se movían rápidamente y luego por tropas israelíes, que cortaron la emisión más tarde.

Los activistas indicaron que un helicóptero israelí los sobrevoló. No se reportan heridos.

Turquía condenó de forma enérgica estas acciones de Israel en aguas internacionales e inició esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación y el regreso seguro de sus ciudadanos, además, se coordinó con otros países con respecto a la situación de otros activistas, agregó un comunicado.

Historias recomendadas:

Con información de AP

LECQ