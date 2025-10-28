Melissa, 4 Días como Huracán: ¿Cuándo Debilitará su Furia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 28 de octubre, el centro del huracán Melissa, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 20 kilómetros al este de Bahía Montego, Jamaica, y a mil kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

En una tarjeta informativa, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que el fenómeno se mantendrá como huracán durante al menos cuatro días, y será hasta el 1 de noviembre cuando comience a degradarse gradualmente hasta convertirse en un sistema post tropical.

Actualmente, Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, con rachas de 275 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el nor-noreste a 13 kilómetros por hora. Pese a su intensidad, no representa riesgo para el territorio mexicano debido a su lejana ubicación y trayectoria proyectada.

Noticia relacionada: Huracán Melissa Impacta en Jamaica con Fuerza Devastadora de Categoría 5

Huracán Melissa: ¿Cuándo Debilitará su Furia?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este 29 de octubre al mediodía, Melissa se degradará a categoría 3, ubicándose aproximadamente a mil 195 kilómetros al este de Cancún. Posteriormente, durante la madrugada del 31 de octubre, el sistema disminuirá su fuerza a categoría 2, cuando se encuentre a 2 mil 580 kilómetros al noreste de Quintana Roo.

Ese mismo día, el huracán continuará debilitándose hasta llegar a categoría 1, con una posición estimada de 3 mil 360 kilómetros al noreste de Cancún. Finalmente, el 1 de noviembre, Melissa se transformará en remanente post tropical, alejándose aún más del Caribe, a unos 4 mil 975 kilómetros al nor-noreste de las costas mexicanas.

El SMN reiteró que, debido a su distancia y desplazamiento, no se emiten alertas ni recomendaciones para la población. Sin embargo, el organismo mantiene una vigilancia constante sobre su evolución, como parte del seguimiento a los sistemas tropicales del Atlántico en esta temporada de huracanes.

Hasta el momento, Melissa no representa peligro para México.

Video: Así Luce el Ojo del Poderoso Huracán Melissa en el Caribe

Historias recomendadas:

Huracán Melissa: Trayectoria en Vivo del Ciclón Categoría 5, Súper Poderoso en Más de 170 Años

Avión Cazahuracanes es Forzado a Regresar por Turbulencias "Anormales" Provocadas por Melissa