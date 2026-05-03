SRE Alerta a Mexicanos en Filipinas ante Riesgo de Erupción del Volcán Mayón

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta para los ciudadanos mexicanos en Filipinas ante el incremento de la actividad del volcán Mayón. La dependencia instó a los connacionales a seguir las recomendaciones de seguridad locales y puso a su disposición canales de contacto para asistencia inmediata.

La embajada de México en Filipinas tiene disponibles estos medios de contacto para quienes necesiten apoyo:

Teléfono de emergencia: (+63) 917 816 8544

Correo electrónico: embfilipinas@sre.gob.mx

Redes sociales: @EmbaMexPhi

Dirección: 2nd Floor, GC Corporate Plaza, 150 Legaspi St., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila.

La situación en Filipinas se ha tornado crítica por la intensificación de la agitación magmática en el volcán más activo del país, el Mayón. De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), persiste un nivel elevado de riesgo, evidenciado por coladas de lava que descienden por diversos canales y alcanzan ya varios kilómetros de longitud.

Este escenario ha obligado a la evacuación de aproximadamente mil 500 familias durante este domingo, quienes han tenido que abandonar sus hogares para trasladarse a centros de acogida.

El volcán Mayón arroja ceniza mientras los vehículos pasan por Daraga, provincia de Albay, en Filipinas. Foto: AP

Intensa actividad sísmica

El reporte científico más reciente detalla que en las últimas horas se han contabilizado decenas de terremotos volcánicos, incluyendo episodios de tremor prolongado, desprendimientos de rocas y corrientes de densidad piroclástica.

Debido a que la extrusión de magma y la actividad efusiva no cesan, las autoridades mantienen el nivel de alerta 3. Esta medida implica la evacuación obligatoria dentro de un radio de seis kilómetros, así como la prohibición estricta de acceso a la zona y de vuelos en las inmediaciones del coloso.

A pesar de que algunos habitantes han manifestado su intención de regresar a sus viviendas, la Oficina de Defensa Civil reiteró que no se permitirá el retorno mientras las condiciones de peligro y la caída de ceniza persistan.

Filipinas se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que explica la intensa actividad sísmica que actualmente mantiene en vilo a las localidades cercanas al Mayón ante la posibilidad de explosiones moderadas y otros fenómenos peligrosos en los próximos días.

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