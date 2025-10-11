Mueren Diplomáticos Qataríes en Egipto; Investigan Vínculo con Negociaciones de Paz Israel-Hamas

Tres diplomáticos qataríes murieron en un accidente automovilístico ocurrido a unos 50 kilómetros de la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, en la costa egipcia del Mar Rojo. La información fue confirmada por dos fuentes de seguridad a la agencia Reuters.

Según los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban los diplomáticos volcó en una curva pronunciada de la carretera. Además de los tres fallecidos, otros dos diplomáticos resultaron heridos y están recibiendo atención médica. Las autoridades egipcias han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los diplomáticos formaban parte del equipo negociador de Qatar que, junto con representantes egipcios, ha estado desempeñando un papel clave en las conversaciones de alto nivel entre Israel y Hamas. Estas negociaciones se han desarrollado precisamente en Sharm el-Sheikh y han derivado en avances recientes para intentar poner fin a la devastadora guerra en Gaza.

Facilitadores de paz

Qatar ha sido uno de los principales mediadores en el conflicto, facilitando canales de comunicación indirectos entre Israel y Hamas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. El conflicto estalló tras un ataque sorpresa de Hamas contra territorio israelí, al que siguió una ofensiva militar de gran escala por parte de Israel en la Franja de Gaza.

Tanto Qatar como Egipto han sido anfitriones de varias rondas de negociación, y Sharm el-Sheikh ha funcionado como uno de los centros diplomáticos clave en los últimos meses. Las autoridades de ambos países aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente ni sobre el rol específico de los diplomáticos fallecidos.

