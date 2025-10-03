Una balacera sacudió a Francia la noche del 3 de octubre de 2025 en Niza, en el barrio de Moulins. Autoridades reportaron al menos dos personas muertas, y cinco heridos, dos en estado de gravedad y otras tres de forma leve.

Video relacionado: Disparos con Fusil de Asalto en Pleno Concierto de Tito Torbellino Jr.

Une fusillade a eu lieu ce soir à Nice dans le quartier des Moulins.

2 personnes sont décédées , 2 personnes sont gravement blessées et 3 autres plus légèrement.

Les forces de l'ordre et les sapeurs pompiers sont sur site et ont procédé à la sécurisation du périmètre

Laurent… — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) October 3, 2025

La Policía local y los bomberos acudieron a la emergencia y fue asegurado el perímetro.

Por decisión de Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia, se movilizarán más policías para garantizar el restablecimiento de la seguridad, de acuerdo con la prefectura de los Alpes Marítimos.

¿Dónde fue el tiroteo en Niza?

El tiroteo en Niza sucedió en la Place des Amaryllis , en el barrio de Moulins , en Niza ( Alpes Marítimos ).

, en el , en Niza ( ). Las víctimas fueron dos hombres de 50 y 20 años. Entre los heridos, se cree que uno es de origen checheno y el otro, residente local. Las circunstancias aún no se han determinado.

¿Cómo fue el tiroteo en Niza?

Según informes policiacos, dos hombres fueron baleados desde un coche alrededor de las 21:30 hora local; el o los tiradores huyeron en un vehículo y son buscados.

Se abrió una investigación por homicidio doloso perpetrado por una banda organizada y la encabeza el Servicio Interdepartamental de Policía Judicial (SIPJ) 06, según anunció esta tarde la Fiscalía de Niza.

Alcalde de Niza califica tiroteo como "situación tensa y confusa"

Présent sur place dans le quartier des Moulins auprès des habitants

où la situation est tendue et confuse. Une incursion sur fond de narco-banditisme a entraîné des tirs à l’arme automatique. Selon les premiers éléments, deux personnes seraient décédées et plusieurs autres… pic.twitter.com/Fcc8Uyzgv3 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 3, 2025

La policía y los bomberos permanecieron en el lugar, al igual que el prefecto de los Alpes Marítimos y el alcalde de Niza, Christian Estrosi. En un comunicado publicado en la red social X, el edil describió una "situación tensa y confusa" y denunció "una incursión en un contexto de narcotráfico que dio lugar a disparos con armas automáticas".

Mi responsabilidad es defender a mis conciudadanos. No abandonaré a los residentes. Esta noche es demasiado y no aceptaré otra

Video de movilización policiaca en Niza

Eric Ciotti, diputado francés de los Alpes Marítimos, compartió imágenes de la movilización policiaca y cómo la balacera cimbró a sus habitantes.

Stop, ça suffit ! Nice ne doit pas devenir Marseille ! pic.twitter.com/N6akNwdVRa — Eric Ciotti (@eciotti) October 3, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI