Familia Migrante Resulta Herida en Balacera en Tepuche, Sinaloa

Una familia migrante, conformada por dos adultos y una menor de 13 años, resultó lesionada tras quedar en medio de una balacera registrada hoy martes 30 de septiembre, en la comunidad de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados se enfrentó a tiros en una de las calles principales, cuando las víctimas transitaban por la zona y fueron alcanzadas por los disparos.

Trasladan a heridos a hospital en Culiacán, Sinaloa

Los tres heridos fueron trasladados de emergencia a un hospital en la ciudad de Culiacán, donde reciben atención médica y se reportan bajo observación. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada por las autoridades.

Tras el ataque, autoridades de seguridad desplegaron un operativo en Tepuche para intentar ubicar a los responsables y restablecer la calma en la comunidad, que en los últimos meses ha registrado hechos violentos vinculados a la disputa de grupos criminales.

