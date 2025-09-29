Escuela Realiza Homenaje a Matías, Niño que Murió Arrastrado por la Lluvia en Culiacán

La comunidad escolar de la primaria Francisco Zarco, ubicada en el sector Cañadas de Culiacán, realizó la mañana de este lunes 29 de septiembre un homenaje en memoria de Matías, el niño de 9 años que perdió la vida el pasado viernes tras ser arrastrado por la corriente provocada por las lluvias. El acto tuvo lugar a las 8:00 horas bajo la techumbre del plantel, donde se reunió alumnado, maestros y padres de familia.

Durante la ceremonia se colocó una ofrenda floral y la fotografía del menor como símbolo del cariño y del dolor compartido por toda la comunidad educativa. Con globos blancos en mano, los asistentes se unieron para acompañar a la familia en su duelo y recordar al pequeño con respeto y afecto.

El evento inició con un mensaje de despedida de la maestra del menor, Dulce Pérez Griego, quien entre lágrimas describió la nobleza, alegría y ternura que caracterizaban a Matías en su día a día dentro del plantel.

Realizaron el "último pase de lista" en la escuela de Matías

Uno de los momentos más significativos del homenaje fue el último pase de lista del grupo 4-A. Conforme se fueron mencionando los nombres, los compañeros respondieron "presente". Al llegar al turno de Matías, los presentes guardaron un minuto de silencio y, al finalizar, todos respondieron al unísono: "Presente en nuestro corazón".

El director de la escuela, Óscar Cruz Rivas, tomó la palabra para reconocer que ninguna comunidad escolar está preparada para una pérdida tan dolorosa. Expresó que la ausencia de Matías dejará una huella imborrable en quienes compartieron con él cada jornada escolar.

El acto concluyó con la suelta de globos blancos que se elevaron al cielo. La maestra Dulce pidió a los asistentes que, al verlos subir, recordaran al menor con gratitud y cariño, evocando la bondad que lo caracterizaba y la alegría que transmitía a sus compañeros.

Con este acto, la primaria Francisco Zarco despidió a Matías con el mismo amor con el que lo vio crecer, dejando en claro que su recuerdo permanecerá en el corazón de toda la comunidad educativa.

