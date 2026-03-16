Mujer con Más Tatuajes Desiste de Idea de Eliminarlos al Atemorizarle la Piel Limpia Sin Tinta

Amber Luke es una joven originaria de Brisbane, Australia, donde trabaja como tatuadora y creadora de contenido en redes sociales. Saltó a la fama por ser considerada como la “mujer más tatuada” y decidió retractarse a la idea de eliminar sus más de 600 tatuajes al atemorizarle ver su piel limpia sin tinta.

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Ella nació con cabello rubio y piel clara, y dichas características ha comentado que las odiaba, que incluso a los 16 años le diagnosticaron depresión clínica.

Ojos de Amber Luke. Foto: Instagram amberlukereels666

"Me costaba salir de casa por mi falta de confianza. No podía mirar a la gente a los ojos”

¿Amber Luke planeaba quitarse los tatuajes?

Recientemente, Amber Luke le pidió a una aplicación de inteligencia artificial (IA) que creara una imagen de cómo se vería si se retirara 36 tatuajes de su rostro y cuerpo, y quedó espantada con lo que observó.

Así se ha tatuado su cuerpo de Amber Luke. Foto: Instagram amberlukereels666

“Puse mi mi rostro en ChatGPT y le pedí que eliminara todos mis tatuajes”, narró Amber Luke al medio local NeedToKnow.

La joven ha invertido alrededor de 257 mil dólares en arte corporal.

“Creo que, al final, lo hice más por el bien de los demás que por el mío propio”, agregó.

Desde hace 10 años Amber Luke no veía su rostro sin tatuajes

Amber Luke admitió que han transcurrido dos décadas desde que vio su rostro sin tatuajes y que, hasta la fecha, se ha sometido a la eliminación láser de siete tatuajes.

Sin embargo, afirmó que también existían razones morales y éticas para no eliminarlos.

Modificaciones y tatuajes de Amber Luke en su boca. Foto: Instagram amberlukereels666

“Pensaba usar células madre para facilitar y acelerar la cicatrización tras una experiencia tan intensa y dolorosa, pero no sabía si se obtenían de forma ética. Simplemente me sentía mal usándolas”.

Ella es promotora de una marca en Brisbane, Australia, donde se realizaron las eliminaciones de tatuajes.

Planea realizarse nuevos tatuajes en el rostro para reemplazar los que se quitó

Amber Luke se imaginó de cómo se vería si se retirara 36 tatuajes de su rostro. Foto: Instagram amberlukereels666

"Me haré un tatuaje para cubrir mi vida anterior. Pronto me haré otro tatuaje en la otra cara”, aseguró Amber Luke, quien admitió haberse vuelto adicta a los tatuajes a los 16 años, y que se tiñó los ojos de azul en 2018.

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Con información de N+

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