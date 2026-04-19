Trump Afirma que Destructor de EUA Interceptó Buque Iraní que Intentó Burlar Bloqueo Naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red social Truth que un buque destructor de la Armada estadounidense interceptó y detuvo a una nave de carga iraní que presuntamente intentó evadir el bloqueo naval en el Golfo de Omán.

Según el mandatario, la embarcación, identificada como TOUSKA, mide cerca de 275 metros de eslora y tiene un peso comparable al de un portaaviones. Trump detalló que el destructor de misiles guiados USS Spruance localizó al buque y emitió una advertencia para que se detuviera.

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De acuerdo con su versión, la tripulación iraní ignoró la orden, lo que llevó a la intervención directa del buque estadounidense, que habría inutilizado la nave al provocar daños en la sala de máquinas.

En control total

Posteriormente, elementos de los Marines de Estados Unidos tomaron control de la embarcación.

Trump también señaló que el TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro por un historial de actividades ilegales. Añadió que actualmente las autoridades estadounidenses mantienen la custodia total del buque y llevan a cabo una investigación sobre su carga.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales ni una confirmación independiente de los hechos por parte de autoridades iraníes.

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