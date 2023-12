Papa Francisco Habla del Lugar Donde Quiere Ser Enterrado

Por primera vez, el Papa Francisco habló en entrevista exclusiva para N+, sobre la muerte y dónde desearía ser enterrado cuando ésta llegue.

En el Vaticano, Valentina Alazraki, corresponsal, conversó con el sumo pontífice y él reveló que le gustaría como morada final la Basílica de Santa María Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma.

Francisco habló de varios temas: como los migrantes y de su salud.

Fue cuestionado sobre el momento en que el Papa Benedicto renunció y cómo con esa acción abrió una puerta para que también consideraran ese camino, pero aclaró que el Papa es hasta siempre, pero “siempre hay una posibilidad”.

El 6 de diciembre, el Papa Francisco hizo su primera aparición pública al aire libre desde que sufrió una bronquitis hace dos semanas, lo que le obligó a cancelar un viaje previsto a la conferencia climática COP-28 en Dubai.

El Papa se ha estado recuperando constantemente, pero es consciente que este 2023 ha sido muy complicado para su salud, ha estado hospitalizado. En marzo fue por una bronquitis aguda, luego en junio, otra intervención por hernia intestinal, después diverticulitis y ahora otra vez padece bronquitis. Fue cuestionado si el mundo católico tiene que preocuparse.

Sí, un poquito, necesito que recen por mi salud. Y la vejez no viene sola en la vejez no se maquilla, esa llega sola, se presenta como es. Y, por otro lado, saber aceptar los dones de la vejez. Se debe aceptar que uno puede hacer mucho bien desde otra perspectiva.

Abrió su corazón y mencionó con sinceridad cómo va sintiendo la vejez su cuerpo.

El pontífice fue claro al asegurar que mejora su salud y añadió que a veces lo consideran imprudente sus médicos por no descansar.

Estoy mejorado. Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverme. Entonces son buenas señales. Estoy bastante bien.