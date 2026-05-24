Gobernador de California Pide a Trump Declarar Emergencia por Riesgo de Explosión Química

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó al presidente Donald Trump emitir una declaración de emergencia para respaldar las operaciones de respuesta en el condado de Orange, donde un tanque químico dañado mantiene en alerta a miles de residentes.

El incidente comenzó el jueves pasado, cuando el tanque presurizado se sobrecalentó y empezó a liberar vapores en el área industrial ubicada a unos 60 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

A través de una publicación en X, Newsom informó que durante más de 48 horas la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California y diversas agencias estatales han trabajado en la zona para apoyar a las comunidades afectadas, proteger la seguridad pública y asistir a las autoridades locales.

Panorámica de la zona donde se ubica el tanque. Foto: AP

“Por favor, continúe siguiendo las instrucciones de los oficiales de emergencia”, escribió el mandatario estatal, al tiempo que pidió el respaldo federal para fortalecer las labores de respuesta ante la contingencia.

Continúa riesgo de explosión en tanque químico

Funcionarios de bomberos informaron este domingo que el tanque químico presurizado, ubicado en un complejo empresarial de la ciudad de Garden Grove, podría haberse agrietado, lo que ayudaría a reducir la presión interna y disminuir el riesgo de una explosión catastrófica.

El jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, explicó en un video difundido en redes sociales que durante la noche lograron acercarse al tanque para evaluarlo con mayor precisión y detectaron una posible grieta.

“Con esta nueva información, podría cambiar nuestra trayectoria y nuestra estrategia ante este evento”, señaló McGovern, aunque aclaró que los datos todavía están siendo revisados y validados.

Operando para evitar la explosión

Pese a ello, las autoridades mantienen activa la orden de evacuación para alrededor de 50 mil residentes de la zona, sin una fecha definida para su regreso.

Un residente prepara a su gato y sus cosas para desalojar la zona. Foto: AP

Por su parte, el capitán Wayhowe Huang indicó que, hasta el momento, no existen señales de que las sustancias químicas altamente volátiles almacenadas en el tanque se hayan filtrado.

“Aún existe el peligro de una posible explosión. Seguimos operando como si ese fuera el riesgo”, advirtió.

Los equipos de emergencia continúan rociando agua sobre el exterior del tanque para intentar enfriar las sustancias químicas que se encuentran en el interior y evitar una detonación.

Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas. Además, autoridades ambientales estatales y federales aseguraron que las pruebas de monitoreo atmosférico realizadas en los alrededores de la zona de evacuación mantienen niveles normales de calidad del aire.

Hemos solicitado que el Presidente Trump emita una declaración de emergencia para apoyar las operaciones de respuesta en el condado de Orange.



Durante más de 48 horas, @Cal_OES y agencias estatales han estado presentes en la zona apoyando a las comunidades afectadas, protegiendo… pic.twitter.com/JzykXPKyon — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 24, 2026

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