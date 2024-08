Time Lleva a su Portada a Kamala Harris como Candidata a la Presidencia de EUA

La revista Time llevó a su portada a Kamala Harris, virtual candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos de América (EUA), y destacó en la publicación que es el "momento" de la política de 50 años.

Para su edición del 28 de agosto, la revista Time mostrará en su portada un retrato en blanco y negro de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, con la mirada al frente.

Artículo principal de la edición

El artículo principal de esta edición es La reintroducción de Kamala Harris, el cual relata el apoyo que la candidata recibió el 6 de agosto en su mitin en Filadelfia, cuando presentó a su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

La revista compara "la multitud exuberante" con los primeros días de Barack Obama, quien también ha sido portada en varias ocasiones, siendo la más icónica la ilustración en la que aparece con los colores de la bandera y la mirada perdida que se publicó en la última edición de 2008.

En su artículo sobre la vicepresidenta de Estados Unidos de América, Time señala que "Harris ha logrado el cambio en la percepción del Partido Demócrata más rápido en la historia política moderna", después de que el presidente Joe Biden se retirara y le pasara el relevo en su candidatura.

Campaña de Kamala Harris

La campaña de Kamala Harris recaudó 200 millones de dólares en su primera semana, en lo que, según dijo, fueron las mejores 24 horas de cualquier candidato en la historia de la campaña presidencial y más de 38,000 personas se registraron en la página Everything You Need to Vote durante las 48 horas después a que se convirtiera en futura candidata.

No obstante, la revista destaca que durante años los demócratas "cuestionaron" las habilidades políticas de Harris, "los expertos se burlaron de su palabrería y sus encuestas sugirieron un atractivo limitado".

El artículo del Time señala que Kamala Harris tendrá que responder por el legado de Joe Biden, en temas que, según las encuestas, son clave para las elecciones como:

La inflación

La crisis fronteriza

Kamala Harris aparecerá en portada de la revista Time como candidata a Presidencia de EUA. Foto: EFE

Portadas de Kamala Harris en Time

Esta no es la primera vez que Kamala Harris aparece en la portada de Time, ya que a principios de agosto la revista abrió con la vicepresidenta entrando en la tapa desde la izquierda a medida que Biden salía por la derecha.

También coronó la portada de la revista, con un retrato fotográfico, en 2019, cuando era candidata a las primarias demócratas.

