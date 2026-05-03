Princesa Charlotte Cumple 11 Años: ¿Quiénes Son sus Padres y qué Papel Tienen en la Realeza?

La princesa Charlotte Elizabeth Diana de Gales celebró este fin de semana su cumpleaños número 11, consolidándose como una de las integrantes más visibles de la nueva generación de la familia real británica.

Nacida en 2015, es la segunda hija de los príncipes de Gales y, desde pequeña, ha acompañado a su familia en diversos actos públicos, lo que la ha mantenido bajo la atención mediática internacional.

Sus padres celebraron la fecha al compartir una fotografía y un video de la menor en redes sociales. “¡Le deseamos a Charlotte un muy feliz 11º cumpleaños!”, escribieron.

Princesa Charlotte. Foto: ING princeandprincessofwales

Quiénes son sus padres

Charlotte Elizabeth Diana de Gales es hija del príncipe William Arthur Philip Louis y Catherine Elizabeth Middleton, actuales príncipes de Gales. Su padre es el heredero al trono del Reino Unido, mientras que su madre ha adquirido un papel relevante dentro de la monarquía por su participación en causas sociales.

La princesa forma parte de una familia de cinco integrantes. Su hermano mayor es el príncipe George Alexander Louis de Gales, nacido en 2013, quien ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión. Su hermano menor es el príncipe Louis Arthur Charles de Gales, nacido en 2018.

Desde su nacimiento, Charlotte ha sido criada bajo un enfoque que combina la tradición monárquica con una educación más cercana a la vida cotidiana, impulsada por sus padres, quienes han buscado dar mayor normalidad a la infancia de sus hijos.

Qué papel tiene en la realeza

Actualmente, Charlotte Elizabeth Diana de Gales ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico, solo detrás de su padre, William Arthur Philip Louis, y de su hermano mayor, George Alexander Louis de Gales.

Su posición se mantiene gracias a la reforma en las leyes de sucesión implementada en 2013, que eliminó la preferencia por los hombres sobre las mujeres. Esto convirtió a Charlotte en la primera princesa británica que conserva su lugar en la línea de sucesión por encima de un hermano menor.

Aunque aún es menor de edad, ha participado en eventos oficiales y celebraciones nacionales, donde ha mostrado seguridad y naturalidad. Se prevé que, con el paso de los años, asuma funciones representativas dentro de una monarquía que busca mantenerse vigente en el contexto actual.

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