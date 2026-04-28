¿Quién Es Ernie Dosio, El Millonario que Murió Tras Ser Aplastado por 5 Elefantes?

El empresario estadounidense Ernie Dosio, de 75 años, murió el pasado 17 de abril tras ser embestido y aplastado por una manada de elefantes en la selva de Gabón, en África central. El incidente ocurrió en el parque nacional Lope-Okanda, una zona reconocida por su biodiversidad y densos bosques tropicales.

Dosio era un acaudalado propietario de viñedos en California y un cazador experimentado, con amplia trayectoria en safaris tanto en Estados Unidos como en África. Sin embargo, su experiencia no fue suficiente para evitar el fatal encuentro. De acuerdo con reportes, el grupo con el que se encontraba se topó de manera repentina con cinco elefantas acompañadas de una cría, lo que detonó una reacción defensiva inmediata.

Foto: Reuters

Según el testimonio del cazador profesional que lo acompañaba, los animales estaban ocultos entre la densa vegetación y “aparecieron de la nada”. El guía fue el primero en ser atacado y resultó gravemente herido, perdiendo su rifle en medio del caos. Dosio, quien portaba únicamente una escopeta, quedó expuesto ante la embestida y fue pisoteado por los animales.

A pesar de la violencia del ataque, el propio guía aseguró que la muerte habría sido rápida.

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¿Quién Es Ernie Dosio?

Más allá del trágico suceso, Dosio era una figura reconocida en el sector agrícola de California. Fue propietario de la empresa Pacific AgriLands, dedicada a la gestión de viñedos y suministro de equipos para la vendimia. Su compañía operaba un viñedo de aproximadamente 12 mil acres en Modesto, dentro de una región que concentra cerca del 40% de la producción de vino del estado.

Padre de dos hijos, vivía con su pareja, Betty, en las afueras de Lodi, al sur de Sacramento. Su hijo Jeff encabeza actualmente la empresa familiar.

En el ámbito cinegético, Dosio también gozaba de prestigio. Quienes lo conocieron lo describen como un cazador experimentado y un entusiasta conservacionista, involucrado en diversas actividades benéficas.

El cuerpo del empresario está siendo repatriado a California con apoyo de autoridades diplomáticas estadounidenses.

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