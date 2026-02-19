Roblox es Demandado por Autoridades de Los Ángeles, EUA, ¿Cuáles son las Acusaciones?

Roblox, la plataforma de videojuegos en línea, ha sido demandada por autoridades de Los Ángeles, California en Estados Unidos; estos son los motivos.

De acuerdo con los primeros reportes, la querella fue presentada en el Tribunal Superior local, en la que el condado alega que la compañía no modera de forma adecuada su contenido; además alega que sus sistemas de verificación de edad no cumplen su función.

Esta demanda tiene que ver con proteger a los niños de predadores en línea y de contenido inapropiado, dijo Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles

¿Por qué Roblox fue demandando por Los Ángeles?

Las autoridades aseguran que Roblox expone a los niños a contenido sexual, explotación y predadores virtuales. Por lo tanto, es necesario implementar acciones para salvaguardar a las infancias.

Roblox tiene la responsabilidad de mantener a los niños seguros, pero en cambio ha permitido que su plataforma se convierta en un lugar donde los menores pueden estar expuestos al acoso sexual y la explotación

En ese sentido, la demanda también señala que Roblox no ha cumplido con los siguientes rubros:

No ha moderado adecuadamente el contenido generado por los usuarios

Tampoco ha aplicado las restricciones de edad ni ha revelado el alcance del material inapropiado y de los riesgos que representan los depredadores sexuales en la plataforma

La abogada del condado de Los Ángeles, Dawyn R. Harrison, aseguró que esto no es un “pequeño fallo de seguridad”.

Se trata de una empresa que les da a los pedófilos potentes herramientas para cazar a niños inocentes y desprevenidos

Roblox responde a demanda

Robloz rechazó las acusaciones de la demanda y afirmó que la plataforma fue construida "con la seguridad en su núcleo".

Contamos con avanzadas medidas de protección que monitorean nuestra plataforma en busca de contenido y comunicaciones dañinas, dijo un portavoz a AFP

También afirmó que la empresa actúa con rapidez contra las personas que incumplen sus normas y trabaja con las fuerzas del orden para que rindan cuentas.

Roblox existe desde 2006, mucho antes que Minecraft, pero su explosión de popularidad mundial ocurrió realmente en los últimos años, debido a que los usuarios pueden crear sus propios juegos y jugar en los millones de mundos creados por otros.

Sin embargo, esta plataforma también se ha convertido en un espacio en el que delincuentes aprovechan el acercamiento con menores de edad para cometer diversos delitos.

De hecho, Roblox se ha enfrentado desde hace tiempo a acusaciones de que no hace lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.

Un informe de 2024 de Hindenburg Research la describió como un "Paraíso pedófilo de contenido explícito", que expone a los niños al acoso sexual y a la pornografía.

Con información de AFP

