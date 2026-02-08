Terremoto Hoy: Sismo de Magnitud 5.5 Sacude la Isla de Cuba

Un terremoto de magnitud 5.5 se registró este domingo en Cuba, informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC). De acuerdo con la institución, el sismo fue reportado inicialmente con una magnitud de 5.9; sin embargo, tras un análisis posterior, la cifra fue ajustada a 5.5.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad aproximada de 15 kilómetros (9.32 millas), lo que permitió que fuera percibido en distintas zonas del país. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas lesionadas a causa del sismo.

El EMSC continúa monitoreando la actividad sísmica en la región, mientras que las autoridades cubanas mantienen vigilancia preventiva ante cualquier posible réplica. Por ahora, no se han emitido alertas adicionales ni recomendaciones especiales para la población.

