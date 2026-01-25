Tiroteo en un Apartamento del Centro de Berlín Deja Cinco Personas Heridas

Cinco personas resultaron heridas este domingo tras registrarse disparos en un apartamento ubicado en el centro de Berlín, Alemania, de acuerdo con información difundida por el medio alemán Bild. El hecho generó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad en la capital alemana.

La agencia de noticias alemana dpa precisó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas locales, en el distrito berlinés de Tiergarten. En el lugar, las autoridades encontraron a cinco personas con heridas de diversa gravedad dentro del apartamento donde se produjeron los disparos.

Dos heridos graves

Según Bild, entre los heridos hay dos cuya vida se considera en riesgo. Medios locales señalaron que uno de los lesionados logró trasladarse a un hospital cercano para solicitar atención médica, mientras que los equipos de rescate y el personal sanitario brindaron primeros auxilios en el sitio a una mujer y un hombre.

Otras dos personas gravemente heridas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención especializada.

Tras los hechos, la policía detuvo a varios sospechosos en el lugar y confirmó que se encuentra en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre las circunstancias del incidente.

