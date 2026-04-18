Sujeto Armado Dispara Contra Civiles en Kiev, Ucrania y Deja 5 Muertos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó sobre un tiroteo ocurrido en Kiev, que dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario detalló que el agresor abrió fuego contra civiles, generando momentos de pánico y movilización inmediata de las fuerzas de seguridad. “El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, acaba de informar que el atacante Kiev que abrió fuego contra civiles ha sido eliminado”, señaló Zelenski.

El presidente también confirmó que, hasta el momento, cinco personas perdieron la vida en este ataque. “Mis condolencias a las familias y seres queridos”, expresó, al tiempo que subrayó la gravedad de los hechos.

Además, se informó que al menos diez personas resultaron heridas y actualmente se encuentran hospitalizadas, recibiendo atención médica por lesiones físicas y traumas derivados del ataque. Las autoridades indicaron que todas están siendo atendidas con los recursos necesarios.

En medio del operativo, cuatro personas que habían sido tomadas como rehenes lograron ser rescatadas por las fuerzas de seguridad, lo que evitó una tragedia mayor.

Zelenski destacó que ya se inició una investigación para esclarecer completamente lo ocurrido. En este proceso participan investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania.

El mandatario aseguró que ha instruido a las autoridades a mantener informada a la población con datos verificados. “Esperamos una investigación rápida”, enfatizó.

Tirador Mató a 5 Personas y Fue Abatido en Barrio Residencial de Kiev, Ucrania

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