Irán Anuncia la Reapertura Parcial de Su Espacio Aéreo Tras el Cierre por la Guerra

El gobierno iraní informó este sábado la reapertura parcial de su espacio aéreo, el cual había cerrado desde hace siete semanas debido a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán señaló que permitirá el paso de vuelos internacionales por la parte oriental del país, según reportó la agencia Tasnim, vinculada al gobierno.

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“El espacio aéreo del país y varios aeropuertos han sido reabiertos a partir de las 7:00 de la mañana de hoy, hora local (3:30 GMT)”, informó la Aviación Civil iraní.

El espacio iraní fue cerrado el 28 de febrero, luego de que una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel comenzara con los bombardeos, los cuales continuaron durante 39 días consecutivos.

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Rutas aéreas

La instancia indicó que las operaciones se restablecerán de forma gradual y que el tránsito de vuelos internacionales a través del espacio aéreo iraní está permitido en las rutas situadas en el este del país.

De acuerdo con la Aviación Civil, la decisión de reabrir el espacio aéreo de forma parcial se dio después de que un comité civil-militar evaluara las condiciones de seguridad.

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Mientras que la reanudación completa de las operaciones dependerá de la preparación técnica y operativa de los sectores civil y militar encargados de la gestión aeroportuaria.

Cabe destacar que por el momento, existe un cese al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, el cual inició el 8 de abril y expirará el próximo miércoles.

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Con información de EFE

ICM