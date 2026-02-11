Identifican a Mujer Como Autora del Tiroteo en Escuela de Canadá que Dejó 9 Muertos

La Policía canadiense identificó este miércoles a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la presunta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos nueve personas en una escuela en el oeste de Canadá el martes.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, también rebajó el número de fallecidos, que inicialmente había sido establecido en diez, a nueve, incluida la autora de la masacre, quien, según los investigadores, se quitó la vida.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones nos las produjo directamente la autora del tiroteo.

Tiroteo en Escuela de Canadá Deja 9 Muertos y Decenas de Heridos en Tumbler Ridge

Publican video de la masacre

Un video difundido tras el tiroteo masivo en Canadá captó el momento en que los estudiantes huían de la escuela Secundaria Tumbler Ridge, mientras los servicios de emergencia arribaban al lugar; entre ellos, un helicóptero que aterrizó directamente en el patio del plantel.

Imagen del video de la masacre. Foto: AP

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la secundaria: tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que los dos muertos ubicados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro, de once años, de Vanrootselaar.

La localidad de 2 mil 700 habitantes en las Montañas Rocosas de Canadá se ubica a más de mil kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de los límites con la provincia de Alberta.

