Así Es la Trayectoria del Huracán Melissa Hoy; Presidente de Jamaica Advierte Devastación

El huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5 en su camino por el Caribe. Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, ha advertido sobre una potencial devastación por este ciclón en la isla.

Primer ministro de Jamaica advierte por huracán Melissa

A través de una entrevista televisiva con CNN, el primer ministro de Jamaica anunció que su país se encuentra en una situación crítica. Actualmente, el huracán Melissa se ubica al sur de la isla caribeña, donde se ha fortalecido en los últimos días hasta alcanzar la categoría 5.

Según explicó Andrew Holness, Melissa podría girar e impactar el norte de la isla:

Probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría tener un impacto en nuestras costas, más hacia el extremo occidental de Jamaica.

El primer ministro de Jamaica también advirtió que la infraestructura del país estaría comprometida y que sería difícil que pudiera resistir una tormenta de categoría 5:

Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa.

Melissa se fortaleció hasta alcanzar categoría 5

Melissa ya ha causado cuatro muertes durante su paso por el Caribe. Cuando aún era una tormenta tropical, dejó tres muertes en Haití y una en la República Dominicana. Además, hay un adolescente desaparecido en aquel país.

Melissa alcanzó durante el fin de semana la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson, con vientos de 280 kilómetros por hora.

El lento recorrido que ha hecho por el Caribe le ha permitido fortalecerse a medida que se acerca a Jamaica .

. Se espera que toque tierra durante la noche de este lunes 27 de octubre o durante la mañana del martes.

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió:

los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche

Emiten orden de evacuación para el sureste de Bahamas

Este lunes, el Gobierno de Bahamas emitió una orden de evacuación para los residentes de cinco localidades ante la llegada del huracán Melissa: Inagua, Acklins, isla Crooked, Mayaguana e isla Ragged. El primer ministro de Bahamas, Phillip Davis, explicó:

Este aviso se emite para garantizar que las personas que corren mayor riesgo puedan ser reubicadas de forma segura antes de que las condiciones empeoren.

Con una velocidad de 6 kilómetros por hora, Melissa podría golpear Cuba el martes y posteriormente llegaría a Bahamas el día miércoles 29 de octubre. Además, el huracán también golpearía ese día las Islas Turcas y Caicos, que son un territorio británico.

En el caso de Bahamas, el mayor riesgo es para las islas ubicadas al sur del archipiélago. Phillip Davis ha pedido a los residentes que estén atentos a los anuncios sobre horarios y medios de transporte para la evacuación:

Describiremos las medidas específicas que se están tomando para proteger vidas y propiedades, incluyendo la logística del transporte, la preparación de los refugios y la coordinación entre todas las agencias gubernamentales.

